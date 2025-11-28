أثار البرومو التشويقي لفيلم «الست»، الذي تجسد فيه الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، تفاعلاً واسعًا فور صدوره استعدادًا لطرح الفيلم في دور العرض يوم 10 ديسمبر.

وكشف البرومو عن ظهور عدد كبير من النجوم، من بينهم أحمد حلمي، عمرو سعد، كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، أمينة خليل، محمد فراج، آسر ياسين، أحمد أمين، وأمير المصري، في تجمع فني ضخم نادر أثار حماس الجمهور.

ملامح من الشخصيات

وتبين من البرومو أن يجسد أحمد حلمي دور ضابط يكشف محاولة احتيال تتعرض لها أم كلثوم، بينما يلعب كريم عبدالعزيز دور مصور يصورها عند الأهرامات، ويظهر عمرو سعد بشخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأظهر البرومو منى زكي في أول ظهور تلعب دور كوكب الشرق وترتدي ملابسها، كاشفاً البرومو لمحات من حياتها الفنية ودعمها للدولة ومشاركاتها الشعبية، إضافة إلى جوانب تأثيرها الفني والسياسي والاجتماعي.

دعم تركي آل الشيخ للفيلم

من جانبه، روج المستشار تركي آل الشيخ للبرومو معلنًا أن الفيلم الذي يقوم بتأليفه أحمد مراد وإخراجه مروان حامد، يتم إنتاجه برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض وصندوق Big Time.

وفي نفس السياق، يعرض فيلم «الست»، في دور العرض السعودية يوم الخميس 11 ديسمبر القادم، وسط حالة من الترقب والحماس الكبير بين الجمهور.