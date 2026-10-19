كشفت الفنانة منى زكي جانبًا مؤلمًا من حياتها الشخصية، متحدثةً للمرة الأولى عن رحلة طويلة من المعاناة قبل إنجاب نجلها سليم، كما وضعت حدًا للشائعات التي طالت غياب زوجها أحمد حلمي عن تكريمها في مهرجان الجونة السينمائي.

وأكدت منى زكي أن غياب أحمد حلمي عن حفل التكريم لم يكن بسبب أي خلافات، موضحةً أنه كان خارج البلاد برفقة ابنتهما لي لي، ومشددةً على أن علاقتهما قائمة على الدعم المتبادل بعيدًا عن المنافسة الفنية.

وخلال حديثها، استعادت الفنانة المصرية واحدة من أصعب محطات حياتها، كاشفة أنها فقدت سبعة أجنة خلال سنوات متفرقة بسبب مرض مناعي كان يعيق استكمال الحمل، سواء في محاولات الحمل الطبيعي أو عبر التلقيح الصناعي.

وأوضحت أنها عاشت فترات نفسية قاسية بفعل تكرار التجربة، قبل أن تنجح في تجاوز الأزمة بعد تلقي العلاج المناسب، ما مكّنها من استكمال حملها وإنجاب نجلها سليم وهي في الأربعين من عمرها.

كما تحدثت عن مشوارها الفني، مؤكدة تمسكها باختيار الأدوار التي تقتنع بها حتى في بداياتها، رغم الانتقادات التي واجهتها بسبب اعتذارها عن بعض الأعمال، مشيرة إلى أن التجارب الحياتية والسنوات كفيلة بتغيير نظرة الفنان إلى الأدوار التي يقدمها.

وعبّرت منى زكي عن سعادتها بالتكريم الذي حظيت به في مهرجان الجونة، معتبرة إياه محطة مهمة في مسيرتها الفنية، ومؤكدة امتنانها لكل الفرص والتجارب التي مرت بها طوال مشوارها.

