استضاف الفنان ماجد المهندس الفنانين عبدالمجيد عبدالله وأصيل أبو بكر، في منزله بحضور الشاعر العراقي فائق حسن وسالم الهندي، في جلسة لفتت أنظار محبي الأغنية الخليجية، وأثارت تساؤلاتهم حول وجود تعاون فني جديد بين عدد من أبرز النجوم.

تعاون فني

وأظهرت صورة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي أخيراًالنجوم الخمسة مجتمعين في منزل المهندس، ولاقتتفاعلاً من متابعي الفنانين، لا سيما أنها جمعت في لقاء واحد أسماء بارزة في مجالات الغناء والتلحين والشعر والإنتاج الموسيقي.

وفتح اجتماع الفنانين باب التكهنات بين الجمهور حول وجود تعاون فني يجمع بعضهم خلال الفترة القادمة، خصوصاً أن اللقاء ضم أسماء تمتلك تجارب غنائية بارزة وجماهيرية واسعة في الخليج والعالم العربي. ولم يتم الكشف عن طبيعة الاجتماع أو أسبابه، كما لم يُعلن عن مشروع غنائي جديد يجمع الحاضرين، لتظل التكهنات المتداولة بين الجمهور مرتبطة باحتمال وجود تعاون مرتقب، إلى حين صدور إعلان رسمي.

حفل مرتقب

من جهة ثانية، يستعد ماجد المهندس للقاء جمهوره في الإمارات من خلال حفل غنائي يقام على مدرج خورفكان بإمارة الشارقة، (السبت) 14 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم «هلا خورفكان».

ويترقب جمهور المهندس أن تشهد الأمسية أجواءً طربية، يقدم خلالها مجموعة من أبرز أغنياته التي حققت انتشاراً واسعاً، إلى جانب عدد من أعماله المعروفة التي صنعت حضوره المميز على الساحتين الخليجية والعربية.