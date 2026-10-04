لماذا سُمّيت ندى دندش بـ«ابنة العاصي»؟ سؤال عاد إلى الواجهة بعد رحيل الفنانة اللبنانية أمس إثر حادثة سير مروّعة نُقلت على إثرها إلى المستشفى قبل أن تفارق الحياة، لتتحول منصات التواصل داخل لبنان وخارجه إلى رسائل نعي تستذكر صوتها وحضورها اللافت.

برز اسم ندى دندش في منتصف 2024 بعد ظهورها في برنامج كارلا حداد، حيث قدّمت أداءً استثنائيًا لأغنية (مشوار الحياة) للفنان الراحل نهاد طربية؛ ما جعلها تتصدر محركات البحث وتبدأ طريق شهرتها.

وجاء لقب (ابنة العاصي) من جذورها التي تتحدر من مدينة الهرمل في منطقة البقاع اللبناني؛ وهي منطقة يشتهر نهر العاصي بجريانها، فارتبط اسمها باللقب للدلالة على انتمائها لبيئتها الأولى التي لطالما تحدثت عنها في ظهورها الإعلامي، مؤكدة اعتزازها بجذورها ودعمها للمبادرات المجتمعية في منطقتها، خصوصًا تلك التي تُعنى بالفنون والتراث المحلي.