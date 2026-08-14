سجلت النجمتان التونسية لطيفة واللبنانية كارول سماحة حضوراً جديداً للأسماء العربية داخل أكاديمية التسجيلات الأمريكية «Recording Academy»، المؤسسة المسؤولة عن تنظيم جوائز «جرامي» العالمية بعد انضمامهما إلى عضويتها.

تقدير لمسيرة لطيفة

وجاء انضمام لطيفة عقب تلقيها دعوة رسمية من الأكاديمية، لتصبح ضمن مجتمع يضم نخبة من الفنانين والموسيقيين وصناع الأغاني حول العالم في تقدير لمسيرتها الفنية وتجاربها الموسيقية الممتدة.

كارول تحتفي بالخطوة

بدورها، أعلنت كارول سماحة انضمامها إلى الأكاديمية عبر حسابها الشخصي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، معربة عن فخرها بالمشاركة في مجتمع موسيقي دولي يجمع متخصصين وفنانين من مختلف أنحاء العالم.

ويمنح انضمام لطيفة وكارول سماحة إلى الأكاديمية حضوراً أوسع للفنانين العرب في المحافل الموسيقية الدولية، ويفتح أمامهما فرصاً جديدة للتواصل والتعاون مع نجوم وصناع الموسيقى حول العالم، مع توقعات بانضمام أسماء عربية أخرى خلال الفترة القادمة.

وجاءت عضوية لطيفة في أكاديمية التسجيلات بعد أيام قليلة من انضمام الفنان العراقي كاظم الساهر إليها، ليعزز ذلك حضور الفنانين العرب داخلها مع توقعات بانضمام أسماء جديدة خلال الفترة القادمة.