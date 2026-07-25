في لحظة إنسانية استثنائية تختصر صراع الأجيال الغنائية وتناقل الراية، كشف سلطان الطرب جورج وسوف تفاصيل الكواليس المغلقة التي جمعته بالفنان السوري الشاب الشامي خلال زيارته الأخيرة لمنزله، موجهاً له رسالة أبوية تحذيرية شديدة الأهمية في مرحلة صعوده الصاروخي.

اللقاء الذي تحول إلى حديث الشارع الفني، وضع نجم الشباب الصاعد أمام اختبار حقيقي حول كيفية إدارة النجاح والشهرة الطاغية التي يحققها حالياً.

وصية سلطان الطرب

خلال استضافته في برنامج «منا وفينا» عبر شاشة قناة «المشهد»، لم يتردد جورج وسوف في كشف الفلسفة التي أبقته على عرش الغناء لعقود، مؤكداً أنه وضع الشامي أمام حقيقة واحدة لا تقبل التزييف:

نصيحة ذهبية: كشف «أبو وديع» أنه قال للشامي حرفياً: «خليك على الأرض يا شامي ومتواضع».

معيار النجاح: شدد الوسوف على أن تقييم الفنان الحقيقي لا يُقاس بالأرقام والشهرة العابرة، بل بما يبنيه من محبة صادقة وعلاقة إنسانية متينة مع جمهوره.

رد سريع ومباشر: لم يمر حديث الوسوف مرور الكرام، إذ سارع الشامي ونشر رسالة مؤثرة قال فيها: «سلطان الطرب جورج وسوف، نحن من مدرستك وعلى خطاك، وإن شاء الله دائماً على الأرض ونحن أولاد الأرض.. ربي يطول بعمرك».

وتزامن هذا الغزل الفني المتبادل مع تحولات رقمية هائلة للشامي على منصات الموسيقى العربية، إذ يواصل فرض هيمنته على قوائم «بيلبورد عربية»:

دخول جديد: اقتحمت أغنيته الجديدة «بي بي» قائمة «هوت 100» للمرة الأولى مجتاحة المركز الـ72.

تقدم صاعد: بفضل هذا التفاعل، قفز الشامي على قائمة أفضل 100 فنان ليصل إلى المركز الـ19 متجاوزاً المرتبة الـ22 التي كان يحتلها الأسبوع الماضي.

صمود مستمر: واصلت أغنية «أنا بعدك» ثباتها في المركز الـ33، بينما عاود ديو «ملكة جمال الكون» مع الفنان تامر حسني صعوده للمركز الـ77 رغم مرور أكثر من عام على إطلاقه!

يأتي هذا الانتعاش الفني بالتزامن مع إطلاق الشامي أولى أغنيات ألبومه الأول والذي اختار له اسم «هوية»، واصفاً إياه بأنه محطة فارقة في مسيرته. ويعكس الألبوم مرحلة جديدة من النضج الفني مع التركيز على الإحساس والطابع الكلاسيكي، واستهله بأغنية «أنا بعدك» التي صاغ كلماتها وألحانها بنفسه، وتولى سليمان دميان توزيعها الموسيقي، ليثبت الشامي أنه يسير بالفعل على خطى الكبار في عالم الأغنية العربية.