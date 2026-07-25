في زلزال رقمي غير مسبوق ينذر بإنهاء إمبراطوريات «الفاشينستات» وصنّاع المحتوى، استيقظ الشارع العربي على تحرك قضائي حاسم يُهدد عدداً من أعتى مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي بأحكام سجنية قاسية قد تصل إلى 27 عاماً خلف الأسوار.

القصة لم تعد مجرد «بلاغات فردية» أو انتقادات على منصات التواصل، بل تحولت إلى حملة تطهير شاملة تقودها السلطات القضائية في تونس لملاحقة كل من اتخذ من الفحش والإيحاءات الجنسية طريقاً لجمع المتابعين وجني الأرباح.

وبشكل رسمي الملامح، عيّنت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس يوم 17 سبتمبر القادم موعداً لقص شريط المحاكمة في واحدة من أضخم قضايا الرأي العام، والتي تضم قائمة متهمين شملت 10 من أبرز نجوم منصتي «تيك توك» و«إنستغرام».

وتأتي هذه الجلسة عقب جولات تحقيق مكثفة انتهت بتوجيه اتهامات ثقيلة رسمياً، أبرزها:

نشر وإثارة الفحش: إنتاج ونشر مقاطع مصورة وصور تتضمن إيحاءات جنسية وتجاوزات أخلاقية صارخة.

المجاهرة بالرداءة: استخدام المنصات الرقمية لترويج مضامين تهدم القيم والآداب العامة عبر الفضاء المفتوح.

سبب حالة الهلع السائدة بين المؤثرين لا يعود فقط لقرار الإحالة، بل يكمن في «السابقة القضائية المرعبة» التي أرسختها المحاكم التونسية أخيرا ضد دفعة سابقة من المؤثرين و«صانعات المحتوى». فقد أصدر القضاء أحكاماً رادعة تراوحت بين السجن لمدة عام واحد وصولاً إلى 27 عاماً سجناً نافذاً ضد أسماء بارزة، بعدما لم تتوقف أدانتهم عند حدود المحتوى الخادش، بل امتدت لتكشف عن ملفات مظلمة شملت شبهات الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والاستغلال الجنسي والمالي.

القرار القضائي الأخير لم يكن وليد المصادفة، بل جاء تتويجاً لموجة غضب عارمة اجتاحت الأسر العائلية، ودعوات برلمانية ملحة تطالب بوضع حد لما أسموه «المسخرة الرقمية».

وعلى إثر قرار وزارة العدل التونسية بالتحرك ضد كل من يمس بالقيم الأخلاقية، بات العشرات من صناع المحتوى أمام خيارين لا ثالث لهما: إما حذف حساباتهم وتغيير مسارهم بالكامل، أو مواجهة مصير أسلافهم خلف القضبان لسنوات طويلة.