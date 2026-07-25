احتجاجات الطلاب تُسقط وزير التعليم في الهند بسبب فضيحة تسريب الامتحانات

حقق المحتجون الشباب في الهند انتصارًا سياسيًا بارزًا، بعدما أعلن وزير التعليم دارمندرا برادان، اليوم (السبت)، استقالته من منصبه، استجابةً لمطالب واسعة بتحمله المسؤولية عن أزمة تسريب أوراق الامتحانات التي أشعلت موجة احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلن برادان استقالته عبر منشور على منصة «إكس»، بالتزامن مع استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في العاصمة نيودلهي، وذلك قبل ساعات من جولة جديدة من المباحثات كانت مقررة بين قادة الاحتجاجات ومسؤولين في الحكومة.



وقال الوزير في منشوره: «في ظل الوضع الذي نشأ في جانتار مانتار وفي أنحاء البلاد، وحتى لا تستغل القوى المعادية للوطن هذه الأوضاع، فقد أرسلت خطاب استقالتي إلى رئيس الوزراء».

وأضاف: «أكن كل الاحترام لتطلعات ومشاعر وتوقعات شباب البلاد المشروعة».



وأثار إعلان الاستقالة موجة من الفرحة بين آلاف المحتجين الذين تجمعوا في وسط نيودلهي ومدن أخرى، حيث اعتبرها المتظاهرون استجابة مباشرة لضغوط الشارع.



وفي محاولة للحد من اتساع رقعة الاحتجاجات، فرضت السلطات الاتحادية قيودًا على خدمات الإنترنت، كما أغلقت الوصول إلى 18 محطة مترو في العاصمة.

وكانت حدة التوتر قد تصاعدت منذ يوم الاثنين الماضي، بعدما أصيب عدد من الطلاب خلال تدخل قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين، حيث استخدمت الهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى مقر البرلمان.



وتقود الاحتجاجات مجموعات شبابية غاضبة من تكرار تسريب أسئلة امتحانات القبول الجامعي، وهي اختبارات تُعد مصيرية لمستقبل ملايين الطلاب في الهند.

ولم تقتصر مطالب المحتجين على محاسبة المسؤولين عن التسريبات، بل امتدت لتعكس حالة استياء أوسع من نقص فرص العمل، وانتشار الفساد، والمطالبة بمزيد من المساءلة والشفافية في أداء الحكومة.

وتُعد استقالة وزير التعليم تطورًا سياسيًا لافتًا، إذ ينظر إليها على أنها استجابة مباشرة لضغط الشارع، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات متزايدة لاحتواء الغضب الشعبي واستعادة الثقة في نزاهة منظومة الامتحانات.