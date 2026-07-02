في هدوء تام وصدمة غير متوقعة لجمهوره، تصدر اسم النجم المصري أحمد مكي منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت زوجته الدكتورة مي كمال الدين طلاقهما رسمياً وللمرة الثانية، وسط كواليس مثيرة لعلامات الاستفهام وغامضة جداً.

وفيما اختار «الكبير» التزام الصمت التام كعادته حيال حياته الشخصية، فضلت زوجته الحديث بكلمات مؤثرة ومحيرة في آن واحد.

وعبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، فاجأت مي كمال الدين المتابعين بنشر «ستوري» حاسمة تعلن فيها نهاية زواجهما، حيث كتبت: «انقطع حبل الود بيني وبين أحمد.. تم الانفصال نهائياً.. وما كان لله بقى وما كان سواه مضى. أسأل الله أن يكتب لكل منا طريقه.. ويجعل القادم أجمل.. ربنا يوفقك في حياتك».

هذا الانفصال يعد الثاني بين الثنائي، بعد حياة زوجية أحاطها مكي دائماً بسياج شديد من السرية، لدرجة أنه لم ينشر يوماً أي صورة تجمعهما أو يتحدث عن ارتباطهما في الإعلام.

لكن ما أشعل التكهنات وأثار فضول الجمهور هو «ستوري» غامضة نشرتها زوجته قبل إعلان الانفصال بساعة واحدة فقط، تلمح فيها إلى وجود أزمات عائلية حادة خلف الكواليس.

مي أكدت في منشورها أنها لم تساوم أحمد مكي يوماً على المال، ولم تحصل منه على أي مكاسب مادية، مشيرة بمرارة إلى أنها تتعرض لمواقف صعبة ومضايقات من أشخاص ينتمون إليه (من عائلته).

وفجرت مفاجأة بتأكيدها أن صمتها الطويل وتحملها طوال الفترة الماضية كانا بسبب «كلمة ووعد» قطعتها على نفسها لوالدة أحمد مكي الراحلة، لكنها شددت على أن من حقها الآن الدفاع عن نفسها وعن كرامتها، دون أن تكشف عن التفاصيل الصادمة لما حدث بينهما خلف الأبواب المغلقة.