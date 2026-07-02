كشف الموسيقار هاني فرحات مفاجأة وكواليس جديدة من رحلة الفنانة المصرية أنغام الفنية، مؤكدًا أنها واجهت العديد من التحديات في بداية مشوارها، قبل أن تفرض نفسها كواحدة من أبرز الأصوات الغنائية في مصر والعالم العربي.

أنغام هي صوت مصر

أشاد فرحات بمكانة أنغام في تصريحات تلفزيونية قائلًا: «أنغام هي صوت مصر وتستحق، وزي ما مصر عندها أنغام عندها كمان شيرين ومي فاروق، واللي إحنا فيه نعمة كبيرة»، في إشارة إلى القيمة الفنية التي تمثلها هذه الأصوات.

رحلة من التحديات والحروب

وأوضح أن أنغام تعرضت لصعوبات في بداياتها، مشيرًا إلى أنها كانت تحارب من بعض الموسيقيين الذين عملوا معها بسبب امتلاكها خلفية موسيقية وثقافية مختلفة ومعرفتها الدقيقة بتفاصيل العمل الفني.

وأضاف أن هذه التحديات لم تمنعها من الاستمرار، بل دفعتها إلى بذل مزيد من الجهد والاجتهاد للحفاظ على جمهورها، حتى أصبحت اليوم واحدة من أهم النجمات على الساحة الغنائية.

انتصار لأنغام

وفي سياق آخر، حققت أنغام انتصارًا قضائيًا في الدعوى التي أقامتها ضد أحد الأشخاص بالإساءة إليها عبر منصة «إكس» بصدور حكم قضائي بحبسه ستة أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد إدانته بتهمة السب والقذف.