حسم الفنان المصري تامر حسني الجدل الذي أثير أخيراً بشأن وجود خلاف أو منافسة حادة بينه وبين الفنان عمرو دياب على صدارة قوائم الاستماع في الوطن العربي، مؤكداً أن تغير المراكز على المنصات الموسيقية أمر طبيعي، ولا يعكس وجود أي أزمة بينهما.

رد على الجدل

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق حفله ضمن فعاليات مهرجان «موازين»، أوضح تامر حسني أن حديثه السابق عن تصدره قوائم الاستماع جاء احتفالاً بإنجاز حققه في ذلك الوقت، مؤكداً أنه حرص على عدم نشر صور الفنانين الآخرين أو إجراء مقارنات بينهم، احتراماً لجهود جميع زملائه.

المراكز تتبدل باستمرار

وأشار إلى أن طبيعة المنصات الرقمية تعتمد على التغيير المستمر، إذ يتصدر أي فنان المشهد مع طرح ألبوم جديد، ثم تتغير المراكز مع الإصدارات اللاحقة، معتبراً أن المنافسة بين الفنانين ظاهرة صحية وطبيعية ولا تستدعي الحديث عن وجود خلافات.

رسالة إلى عمرو دياب

وأكد تامر حسني احترامه وتقديره الكبيرين لعمرو دياب، واصفاً إياه بأنه أحد أبرز الفنانين الذين تعلمت منهم أجيال كاملة، مشدداً على أن العلاقة بينهما تقوم على الود والاحترام، سواء على المستوى الإنساني أو الفني.

احترام متبادل

واختتم تامر حسني حديثه بالتأكيد على أن جميع أبناء جيله تجمعهم علاقة صداقة واحترام، وأن من حق كل فنان الاحتفال بنجاحه بالطريقة التي يراها مناسبة، طالما كان ذلك في إطار تقدير جهود الآخرين، نافياً بذلك وجود أي خلاف مع عمرو دياب.