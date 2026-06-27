ينطلق عرض فيلم «الجواهرجي» في دور السينما يوم 5 أغسطس القادم، بالتزامن مع طرح البرومو الرسمي للعمل، الذي يشهد عودة محمد هنيدي ومنى زكي إلى البطولة المشتركة بعد سنوات من آخر تعاون سينمائي بينهما، في فيلم ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية.

برومو كوميدي

كشف البرومو الرسمي عن أجواء يغلب عليها الطابع الكوميدي، من خلال سلسلة من المواقف والمفارقات الساخرة التي تجمع أبطال الفيلم، مع الحفاظ على تفاصيل الأحداث بعيدًا عن الحرق، ما يمنح المشاهد لمحة عن طبيعة العمل دون الإفصاح عن مسار القصة.

أحداث اجتماعية

تدور أحداث «الجواهرجي» في إطار كوميدي اجتماعي، يتناول مواقف غير متوقعة وصراعات يومية تقود الشخصيات إلى العديد من المفاجآت، في قالب يمزج بين الكوميديا والدراما الإنسانية.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد هنيدي ومنى زكي كل من لبلبة، وأحمد صلاح السعدني، وتارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبدالرسول، وعدد من الفنانين، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

آخر أعمال هنيدي

وكان محمد هنيدي قد شارك في موسم رمضان الماضي من خلال المسلسل الإذاعي «أخطر خطير»، بمشاركة سوسن بدر وعلاء مرسي، فيما يمثل «الجواهرجي» أحدث أعماله السينمائية المنتظرة خلال موسم صيف 2026.