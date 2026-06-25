توجت الطفلة اليمنية لمى قيس، من فريق الفنانة داليا مبارك، بلقب الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب الشهير «ذا فويس كيدز» لعام 2026، بعد حصولها على أعلى نسبة من تصويت الجمهور في الحلقة الختامية التي عُرضت مساء أمس (الأربعاء).

وتوجت قيس بعد منافسة قوية امتدت على مدار أسابيع، شارك فيها ثلاثة متسابقين مثلوا فرق المدربين، وتمكنت لمى من حسم اللقب في الجولة النهائية متفوقة على المتسابق السوري ساري الصليبي من فريق الشامي، والمصري محمد عادل من فريق رامي صبري.

منحة تعليمية

ولايقتصر فوز لمى على التتويج بالكأس، إذ حصلت أيضًا على منحة تعليمية بقيمة 20 ألف دولار مقدمة من مسابقة «الحلم»، دعمًا لمسيرتها الأكاديمية والفنية، إضافة إلى فرصة لدخول سحب لاحق على جائزة المليون دولار عند المشاركة في المسابقة، كما نالت رحلة ترفيهية متكاملة لها ولعائلتها إلى وجهة Aqua Arabia في المملكة العربية السعودية.

تقرير مصور

افتتحت الحلقة الختامية، التي قدمتها الإعلامية أندريا طايع، بتقرير مصور تم تصويره في أحد المواقع التاريخية بالرياض، قبل أن يصعد المتسابقون الثلاثة إلى المسرح وسط أجواء احتفالية.

وانطلقت الأمسية بأداء جماعي للأغنية «من هنا لبكرا» تعبيرًا عن الامتنان للجمهور العربي، قبل أن يقدِّم كل مشترك أداءً منفردًا، يتبعه دويتو خاص مع مدربه، على أن تُترك الكلمة الأخيرة لتصويت الجمهور.

كنت مؤمنة بها

وأعربت الفنانة داليا مبارك عن فخرها بتلميذتها لمى قيس، قائلة: «كنت مؤمنة بها منذ البداية، والأهم أنها آمنت بنفسها وكانت تدرك أنها ستكون حاملة لقب ذا فويس كيدز».

كما عبّرت والدة لمى قيس عن سعادتها الكبيرة وثقتها بابنتها، مؤكدة: «كنت متأكدة وواثقة بإذن الله.. بأن الله سيرزقها اللقب».