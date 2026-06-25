في خطوة مدوية أثارت عاصفة من الجدل الحاد داخل الوسط الغنائي المصري، فجّرت نقابة المهن الموسيقية قراراً حاسماً بإيقاف مطربة شعبية صاعدة اشتهرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيه اتهامات ثقيلة لها بتقديم أغنيات تتضمن عبارات وصفتها النقابة رسمياً بأنها «خادشة للحياء العام» ومسيئة لصورة الفن المصري.

طال القرار المطربة الشعبية لارا حجازي، التي نجحت خلال الفترات الأخيرة في حصد ملايين المشاهدات عبر أغاني المهرجانات والألوان الشعبية، قبل أن تجد نفسها فجأة خارج الساحة الفنية تماماً، بقرار رسمي يمنعها من الغناء أو الحصول على أي تصاريح لإحياء الحفلات لمدّة شهر كامل.

وجاءت هذه العقوبة الصادمة بعد كواليس مثيرة تضمنت:

استدعاء عاجل: تم استدعاء المطربة الشابة للتحقيق معها داخل مقر النقابة في القاهرة.

مواجهة ساخنة: واجهتها اللجنة النقابية المختصة بمحتوى وفيديوهات عدد من أغانيها، والتي اعتُبرت بمثابة مخالفة صارخة وضاربة للضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل الفني بمصر.

إثبات المخالفة: أكدت النقابة أن التحقيقات أثبتت يقيناً صحة المخالفات المنسوبة للمطربة، مشيرة إلى أن كلمات أعمالها تتعارض بقوة مع القيم المجتمعية والآداب العامة.

تحذير للمتعهدين

ولم تكتفِ النقابة بقرار الإيقاف الورقي، بل أخطرت رسمياً الجهات المختصة ومنظمي الحفلات ومتعهدي الفنون بعدم التعامل تماماً مع لارا حجازي طوال مدة العقوبة، مما يعني تجميد نشاطها الغنائي بشكل كامل وفوري.

وسرعان ما تحول القرار إلى مادة تفاعلية ساخنة جداً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء الجمهور إلى جبهتين:

المؤيدون: رأوا أن الساحة الغنائية بمصر باتت بحاجة ماسة لضوابط صارمة وقبضة حديدية للحد من انتشار المهرجانات والأغاني التي تتضمن ألفاظاً مثيرة ومبتذلة.

المعارضون: اعتبروا أن الفن حرية، وأن الجمهور وحده هو صاحب الكلمة الأخيرة في تقييم أو مقاطعة المحتوى الفني دون حاجة للمنع.

وتعتبر لارا حجازي من الأسماء الصاعدة بقوة في عالم الأغنية الشعبية والمهرجانات، وهو ما جعل قرار إبعادها وإيقافها عن الغناء يثير اهتماماً جماهيرياً كبيراً، ويعيد إلى الواجهة مجدداً معركة «الخطوط الحمراء» والذوق العام في مصر.