لم يعد الجدل المشتعل بين شيرين عبدالوهاب وأنغام مقتصراً على إحياء الحفلات الضخمة أو حصد الألقاب الفنية الشرفية، بل انتقل هذه المرة إلى لغة الأرقام الحاسمة، بعدما أشعلت ملايين المشاهدات على منصة «يوتيوب» مواجهة نارية جديدة بين اثنتين من أكبر نجمات الغناء في مصر والعالم العربي.

وخلال الأيام الماضية، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة حرب ونقاش واسعة بين جماهير النجمتين، بعد تداول أرقام المشاهدات الخاصة بأحدث أعمالهما الغنائية، وسط تساؤلات متجددة: من تملك التأثير الجماهيري الأكبر؟ ومن تستحق فعلياً لقب «صوت مصر» الذي ظل مثار جدل حاد لسنوات طويلة؟

المفاجأة المدوية جاءت من شيرين عبد الوهاب، التي تمكنت من تحقيق قفزة رقمية ضخمة واستثنائية بأغنيتها الجديدة «تباعاً تباعاً»، بعدما تجاوزت حاجز 54 مليون مشاهدة خلال أقل من شهرين فقط، لتصبح واحدة من أكثر الأغنيات العربية استماعاً، وتعيد التأكيد على قدرتها الخارقة على خطف اهتمام الجمهور وتصدر المشهد رغم كل الأزمات وفترات الغياب القاسية التي مرت بها.

في المقابل، واصلت أنغام حضورها القوي والراقي من خلال أغنية «مش حبيبي وبس»، التي ارتبطت بمسلسل «اتنين غيرنا» وحققت نحو 24 مليون مشاهدة، فيما تجاوزت أغنيتها الأخرى «مش قادرة» حاجز الـ 12 مليون مشاهدة، وهي أرقام تعكس استمرار جماهيريتها وقوة حضورها الفني الطاغي رغم فارق المشاهدات الرقمية الكبير مع شيرين.

وما زاد من إثارة وقوة المقارنة، أن الأغنيتين (لشيرين وأنغام) تحملان توقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، أحد أبرز صناع النجاحات الغنائية، ليجد الجمهور نفسه أمام منافسة مباشرة وعادلة بين عملين خرجا من المدرسة الفنية واللحنية ذاتها، لكن بنتائج تفاعلية وجماهيرية مختلفة تماماً على الأرض.

من يحسم معركة «صوت مصر»؟

ومع انتشار لغة الأرقام، عاد الصراع القديم حول لقب «صوت مصر» إلى الواجهة بكامل قوته:

جبهة شيرين: يرى أنصارها أن تحقيق عشرات الملايين من المشاهدات في أسابيع قليلة يؤكد حجم تأثيرها الاستثنائي، وقدرتها على هز عرش الأرقام بمجرد طرح أي عمل جديد.

جبهة أنغام: يتمسك محبوها بأن النجاح الحقيقي لا يُقاس بمؤشرات السوشيال ميديا أو المشاهدات العابرة فقط، بل بالاستمرارية الفنية والحضور المنضبط المتواصل على المسارح العربية طوال عقود.

اللافت في هذه المواجهة أنها لم تعد تُحسم عبر تصريحات صحفية أو ردود مباشرة من الفنانتين، بل أصبحت الجماهير نفسها هي من تخوض المعركة بضراوة بالنيابة عنهما، مستخدمة لغة المشاهدات والاستماعات والأرقام القياسية لإثبات الأفضلية. وبين ملايين شيرين الكاسحة ومسيرة الاستقرار الطويلة لأنغام، يبدو أن معركة «صوت مصر» لن تنتهي قريباً، بل ستزداد اشتعالاً مع كل أغنية جديدة.