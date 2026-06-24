رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على تصريحات الإعلامي مصطفى بكري، التي أدلى بها أمس (الثلاثاء) خلال استضافته ببرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، والتي أكد من خلالها بأن ساويرس لم يرفع دعوى قضائية ضده.

أخبار كاذبة

وقال ساويرس، عبر تغريدة نشرها على منصة «إكس»، مصطفى بكري اعتاد نشر الأخبار الكاذبة عني، مؤكداً صدور حكم في الدعوى رقم 19016 لسنة 2007 تعويضات كلي جنوب القاهرة، والخاصة بالمقال المنشور في جريدة «الأسبوع» بتاريخ 1 ديسمبر2007، والتي كان بكري يشغل خلالها منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

100 ألف جنيه

وأوضح ساويرس، بأن المحكمة ألزمت مصطفى بكري، بسداد مبلغ 100 ألف جنيه، بخلاف المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مؤكدًا بأن الحكم أصبح نهائيًا وباتًا نافذاً بعد تأييده من محكمتي الاستئناف والنقض، إلا أن مصطفى بكري لم يسدد مبلغ التعويض حتى الآن.

تفاصيل القضية

من جانبه، كشف الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، خلال اللقاء تفاصيل القضية المقامة ضده من قبل رجل الأعمال نجيب ساويرس، موضحاً ملابسات ما تناولته وسائل إعلام حول زيارة الأخير لإسرائيل ولقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح بأن ما نشره سابقاً كان استناداً إلى ما تناولته الصحافة الإسرائيلية في ذلك الوقت، مشدداً على أنه بمجرد أن أصدر رجل الأعمال نجيب ساويرس نفياً رسمياً لهذه الأنباء، قام هو بدوره بنشر هذا النفي وإعطائه حقه كاملاً في التوضيح.