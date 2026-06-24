احتفلت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس بزفاف نجلها الأكبر سامر بو صعب في بلجيكا، وشاركت صور الاحتفالية مع جمهورها ومتابعيها.

كواليس الحفل

وأفرجت بطرس عن مجموعة من الصور والمشاهد الجديدة والخاصة من كواليس حفل زفاف سامر على لانا نصولي، الذي أقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وحرصت بطرس على مشاركة جمهورها هذه اللحظات الحميمية، معلقةً عليها باللغة الفرنسية بعبارة اختصرت بها اعتزازها بلمّ الشمل العائلي، إذ كتبت: «آل بو صعب»، في إشارة واضحة ومباشرة إلى اسم عائلة زوجها نائب رئيس المجلس النيابي اللبناني إلياس بو صعب.

إنسانية وعفوية

وأظهرت اللقطات الجديدة التي نشرتها النجمة اللبنانية الجانب الإنساني والعفوي البعيد عن التكلف؛ إذ رصدت الكاميرات لحظات مرحة وخلفيات ضاحكة جمعت الأم جوليا بطرس بنجليها سامر وشقيقه الأصغر طارق بو صعب، كما تضمّنت المجموعة صورة عائلية موسعة ومميزة جمعت لأول مرة أفراد عائلتي العروس والعريس معاً، ما يعكس الأجواء الدافئة والترحيبية التي سادت الحدث الذي اقتصر على الدائرة المقربة في أوروبا.

ووجّه «بو صعب» رسالة مؤثرة لابنه، إذ نشر صورته على صفحته على «إنستغرام» وكتب: «الشاب الذي أصبحتَ عليه يجعلني فخوراً بك جداً، ظننتُ أنني علمتك كل شيء.. إلا كيف لا تجعلني أبكي اليوم».