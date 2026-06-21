سلّم قائد السيارة التي تسببت في وفاة الفنان الشاب كريم عبدالعليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية، بعدما هرب من الموقع إثر الحادثة المرورية.

الإدلاء بالأقوال

وتوجه المتهم إلى قسم شرطة أكتوبر ثالث للإدلاء بأقواله حول الواقعة، وتبين أنه عامل يبلغ من العمر 23 عاماً، وكان يقود سيارة مملوكة لوالده، وظهرت بها تلفيات في الجزء الأمامي نتيجة الاصطدام.

وخلال التحقيقات الأولية، أقر قائد السيارة بارتكاب الواقعة، مؤكداً أنها حدثت دون قصد، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة والمتهم، وأُحيلت تفاصيل الحادثة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفاة عبد المنعم

وفارق الفنان كريم محمد عبدالعليم عبدالمنعم، البالغ من العمر 29 عاماً، الحياة عقب تعرضه لحادثة سير أثناء عبوره طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، إذ صدمته سيارة أثناء عودته من عمله، قبل أن يغادر قائدها مكان الحادثة.

وتلقى قسم شرطة أكتوبر ثالث بلاغاً من مستشفى الشيخ زايد العام يفيد بوصول كريم عبدالعليم جثة هامدة، إثر إصابته بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، بعد وقوع الحادثة بالقرب من إحدى محطات الوقود بطريق الواحات.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادثة، وبدأت أعمال الفحص وجمع المعلومات، إلى جانب الاستماع لأقوال الشهود وأسرة الفنان الراحل، بهدف تحديد ملابسات الحادثة.

وقال عمر محمد عبدالعليم، شقيق الفنان الراحل، إن كريم كان في طريق عودته إلى المنزل بعد انتهاء عمله بمدينة الإنتاج الإعلامي، موضحاً أنه تعرض للدهس أثناء محاولته عبور الطريق لاستقلال سيارة أجرة.

وأضاف: قائد السيارة فرّ من المكان عقب الحادثة، قبل أن تتواصل جهود البحث التي انتهت بتحديد هويته وحضوره إلى قسم الشرطة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد كثفت تحركاتها لكشف تفاصيل الواقعة، تحت إشراف القيادات المختصة، بعد وفاة الفنان الشاب الذي كان في بداية مشواره الفني وشارك في عدد من الأعمال الدرامية.