أشعل الممثل الأمريكي الشهير جانكارلو إسبوزيتو (Giancarlo Esposito) موجة عارمة من التفاعل المليوني على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره المفاجئ داخل أحد المساجد في المملكة العربية السعودية، وسط أنباء مدوية عن اعتناقه الدين الإسلامي.

وبدأت القصة المثيرة بعدما نشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو للممثل المعروف عالمياً بأدائه الأسطوري لشخصية «غاس فرينغ» في المسلسل الشهير Breaking Bad، ظهر فيه وهو يقف بخشوع بين المصلين داخل مسجد بالمملكة إلى جانب فريق عمل من شركة صلة.

وأثار الفيديو تفاعلاً غير مسبوق بعدما أرفقه المستشار تركي آل الشيخ بتأكيد حاسم يعلن فيه أن إسبوزيتو نطق الشهادتين بالفعل وشارك فريق العمل أداء الصلاة، مشيراً إلى أن هذه التجربة الروحية جاءت بعد شعور النجم الأمريكي بالارتياح الشديد خلال تعامله اليومي مع المسلمين طوال فترة التصوير.

وخلال ساعات قليلة، تحول المقطع إلى الحدث الأبرز وحديث المتابعين عبر كافة المنصات الاجتماعية، إذ تداول آلاف المستخدمين الفيديو، وسط سيل من رسائل الترحيب الحارة والتهنئة، معتبرين أن المشهد يمثل لحظة استثنائية وتاريخية في حياة النجم الذي يُعد أحد أشهر وجوه الدراما التلفزيونية في العالم.

وجاء ظهور الممثل الأمريكي في المسجد بالتزامن مع تواجده في المملكة للمشاركة والترويج لفيلمه السينمائي الجديد «7DOGS»، الذي تم تصوير أجزاء واسعة منه في السعودية ضمن إنتاج ضخم، إذ ظهر أخيراً في عدد من الفعاليات الفنية الخاصة بالعمل إلى جانب نخبة من النجوم.

ويُعد إسبوزيتو واحداً من أعمدة السينما الأمريكية خلال العقود الأخيرة، ليجد اسمه اليوم في صدارة الترند العربي والخليجي، لكن هذه المرة بعيداً عن كواليس هوليوود وشاشات العرض، ومن قلب أحد المساجد السعودية.