في زمن تتبدل فيه الأسماء والتريندات سريعاً على منصات الموسيقى الرقمية، نجحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في تحقيق إنجاز رقمي جديد يؤكد أن حضورها الطاغي لم يعد مرتبطاً بمجرد أغنية عابرة أو ألبوم ناجح، بل تحول إلى ظاهرة جماهيرية عابرة للأجيال.

وتجاوزت النجمة اللبنانية حاجز 5 مليارات مشاهدة على قناتها الرسمية في منصة «يوتيوب»، لتضيف رقماً تاريخياً مرعباً إلى مسيرتها الفنية الحافلة، وتؤكد مكانتها الفريدة كواحدة من أكثر الفنانات العربيات تأثيراً وانتشاراً في العصر الرقمي الحديث.

هذا الرقم الملياري الضخم لم يتحقق بين ليلة وضحاها، بل جاء ثمرة سنوات طويلة من الأغنيات الذكية التي تحولت إلى جزء لا يتجزأ من وجدان وذاكرة الجمهور العربي، إذ لا تزال أعمالها التي صدرت قبل أكثر من عقد من الزمان تحصد ملايين المشاهدات اليومية، وكأنها طُرحت بالأمس.

وتضم القناة الرسمية لنانسي عجرم حالياً أكثر من 9 ملايين مشترك في تزايد مستمر، فيما تستمر أرشيفاتها القديمة والجديدة في جذب ملايين المشاهدين من مختلف الأقطار العربية والعالمية، في مشهد يعكس بقوة صلابة أرشيفها الفني وقدرتها الفائقة على جذب المشاهدات رغم تغير الأذواق والمنصات.

ومن بين أبرز الأعمال الفنية التي قادت هذا الإنجاز التاريخي، تتصدر أغنية «يا طبطب ودلع» بأكثر من 221 مليون مشاهدة، بينما تواصل نسختها من أغنية «مستنياك» الاقتراب السريع من حاجز 200 مليون مشاهدة، إلى جانب الأغنيتين الأيقونيتين «إنت إيه» و«آه ونص» اللتين لا تزالان تحصدان أرقاماً تفوق التوقعات رغم مرور سنوات طويلة على إصدارهما الأصلي.

ويأتي هذا النجاح المدوي في وقت يشهد فيه الوسط الفني منافسة شرسة وعنيفة بين نجوم الغناء على الصدارة الرقمية، إلا أن نانسي عجرم تمكنت من الحفاظ على فجوة واسعة وموقع متقدم بفضل قاعدة جماهيرية جارفة تمتد من جيل الألفية إلى جيل تيك توك الجديد، الذي أعاد اكتشاف أعمالها.

ومع وصول العداد إلى 5 مليارات، تبدو نانسي عجرم وكأنها لا تحتفل برقم عابر، بل تثبت أن النجومية الرقمية أصبحت أحد أهم أسرار استمرار نجاحها بعد أكثر من عقدين من النجاح المتواصل.