تُجري إحدى شركات الإنتاج الكبرى مفاوضات مكثفة مع الفنانة الاستعراضية شيريهان؛ لإقناعها بالعودة إلى الظهور التلفزيوني من خلال عمل درامي ضخم يُعرض في رمضان القادم.

مسلسل قصير

والمقترح المطروح من قِبل الشركة المنتجة يتضمن بطولة مسلسل قصير مكون من 15 حلقة، في محاولة لإعادة نجمة الاستعراض الغائبة إلى جمهورها بعد آخر ظهور فني لها في مسرحية «كوكو شانيل» في 2021.

تصدُّر الترند

وتأتي هذه التحركات الإنتاجية بالتزامن مع تصدر شيريهان ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، إثر مداخلة هاتفية مطولة أجرتها مع برنامج من ماسبيرو عبر شاشة التلفزيون المصري، التي مثّلت ظهورها الإعلامي الأول بعد سنوات من الغياب.

وحظيت المداخلة بصدى واسع تجاوز النطاق المحلي إلى المستوى العربي والدولي، ونشرت شبكة «CNN» العالمية تقريراً خاصاً تناول حديث شيريهان، واستعاد ذكرياتها مع الفوازير الرمضانية التي شكّلت وجدان الجمهور العربي لسنوات طويلة.

وخلال المكالمة الهاتفية، استرجعت شيريهان كواليس أعمالها الاستعراضية، ملقية الضوء على حجم الجهد البدني والذهني والعصبي الذي كانت تبذله لتقديم أعمال متكاملة، مؤكدة أن النجاح التاريخي لتلك الفوازير لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة إخلاص وتفانٍ في التفاصيل الفنية كافة.

كما تطرقت في حديثها إلى الفن الاستعراضي، معربة عن أمنيتها في استعادة هذا اللون الفني مكانته وازدهاره الذي شهده في عقود سابقة داخل مصر، قبل أن يتراجع حضوره بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.