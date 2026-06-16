أجرى الفنان المصري محمد مرزبان، عملية جراحية استمرت 6 ساعات بمستشفى أبو خليفة بمدينة الإسماعيلي، جراء تعرضه لحادثة مرورية مروعة منذ يومين.

فريق طبي متخصّص

وأكد مصدر طبي من داخل المستشفى في تصريحات اعلامية، الاستعانة بفريق طبي متخصص في الجراحة وعلاج الحالات الحرجة، وذلك بسبب خطورة الحالة التي يعاني منها مرزبان، مشيراً الى أن الفريق الطبي المعالج حاول إيقاف نزيف المخ الذي كان يعاني منه الفنان الشهير، لكنه لم يتمكن من السيطرة عليه بشكل كامل، وتم إيقاف النزيف بشكل جزئي، ليخضع بعدها إلى بروتوكول علاجي مكثف للسيطرة على نسبة النزيف المتبقية.

تجمّعات دمويّة وكسور متفرّقة

وأضاف المصدر: يرقد مرزبان حالياً بغرفة العناية المركزة، ويتابع حالته فريق طبي يتكون من استشاري العناية المركزة وأطباء القلب والصدر والمخ والأعصاب، خصوصاً أن الساعات القادمة هي التي ستحدد الموقف من حالته.

وكان رئيس هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية الدكتور محمد جبريل كشف، مساء أمس الأحد خلال مداخلة تلفزيونية، إن الفنان محمد مرزبان تم نقله إلى مستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية بعد حادثة سير مروعة، مؤكداً أنه يعاني من تدهور في درجة الوعي، ونزيف بالمخ وكسر في قاع الجمجمة، مشيراً إلى أن مرزبان يعاني أيضاً من تجمعات دموية بالرئتين وكسور بعدد من الضلوع، مع كسور متفرقة في أنحاء الجسد، ونزيف بالبطن، مضيفاً أنه على جهاز التنفس الاصطناعي.

حادثة مروّعة

وتعرض مرزبان لحادثة مرورية مروعة على طريق «مصر- الإسماعيلية» شرق القاهرة، مساء أمس الأول السبت، إذ اصطدمت به سيارة مسرعة أدت إلى تحطم دراجته النارية وإصابته بجروح خطرة، قبل أن تهرع سيارات الإسعاف لنقله إلى العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ في حالة صحية حرجة للغاية وغير مستقرة.

ومن جهتها طالبت زوجة مرزبان بنقله إلى العاصمة القاهرة لاستكمال علاجه، وتواصلت مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الذي سارع بالتنسيق لتقديم الدعم، إلّا أن الفريق الطبي المعالج أوصى بضرورة الإبقاء عليه في مستشفى الإسماعيلية، مؤكداً أن أي حركة في الوقت الراهن تمثّل خطورة داهمة على حياته قبل استقرار مؤشراته الحيوية.