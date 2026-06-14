تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، حفل تأبين لإحياء ذكرى الفنان المصري الراحل هاني شاكر، الذي ترك بصمة فنية ممتدة عبر عقود من العطاء والإبداع.

تفاصيل الفعالية

ومن المقرر أن تقام الفعالية يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو الجاري بمركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة، وسط حضور نخبة من الفنانين والموسيقيين ومحبي الفنان الراحل، في أمسية تهدف إلى تسليط الضوء على إرثه الفني ودوره في إثراء الأغنية العربية.

فيلم وثائقي

ويتضمن برنامج الاحتفال عرض فيلم تسجيلي بعنوان «أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر»، من فكرة وإخراج الفنان عادل السيد، يستعرض أبرز المحطات الفنية والإنسانية في حياة الراحل، من خلال لقاءات نادرة ومشاهد توثق مسيرته الممتدة في عالم الغناء.



الفنان المصري الراحل هاني شاكر

أغانٍ خالدة

كما تشهد الأمسية تقديم مجموعة من الأعمال الغنائية التي ارتبطت باسم هاني شاكر، من بينها أغنيات للموسيقار فريد الأطرش أعاد تقديمها بصوته، في محاولة لاستحضار جانب من مشواره الفني الذي جمع بين الأصالة والرومانسية وحافظ على مكانته لدى أجيال متعاقبة من الجمهور.

وفاة هاني شاكر

وكان الوسط الفني قد ودّع هاني شاكر في الثالث من مايو، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر 73 عاماً، عقب رحلة علاج طويلة تنقل خلالها بين عدد من المراكز الطبية، من بينها أحد المستشفيات في باريس، الذي تلقى فيه الرعاية خلال أيامه الأخيرة.