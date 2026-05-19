نفت الفنانة المصرية بدرية طلبة اختلافها مع زميلتها ياسمين عبدالعزيز، كونها لم تشارك في مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي عرض في رمضان الماضي، موجهة رسالة لها، قائلة: «هتفضلي أختي وصاحبتي وحبيبتي وبنتي».

تشويه العلاقات

وأكدت طلبة في مداخلة تلفزيونية، عدم قيامها بإيذاء ياسمين، مشيرة إلى أن الأنباء المتدوالة مجرد محاولة لتشويه علاقتهما، بواسطة امرأة مقيمة بإحدى الدول العربية.

وقالت: «المرأة تقيم في دولة عربية، وأنا سافرت ورفعت قضية عليها هناك، وأنا وراها لحد ما آخد حقي».

واضافت: «كان في ناس عايزين يشوهوا القوى الناعمة والفنانات، واصطادوني أنا ووفاء عامر؛ لأننا قريبين من الناس، وحبوا يخربوا علاقتنا بالناس اللي بتحبنا ومن بينهم ياسمين عبدالعزيز».

خلاف مع العوضي

كما أعترفت بدرية طلبة بخطئها في ردها السابق بشأن ظهورها في أحد البرامج وعلقت على شيء يخص الفنان أحمد العوضي.

وقالت: أعتبرالعوضي بمثابة الأخ والصديق، ولم أقصد الإساءة في ردي السابق، لكني لم أوفق في اختيار الكلمات المناسبة عند توجيه السؤال لي.

الفنان أحمد العوضي

وأضافت: تعلمت من التجربة ضرورة التعامل بدبلوماسية أكبر في اللقاءات الإعلامية، مؤكدة: «لو أنا غلطانة بعتذر، حتى لو لطفل صغير، فما بالك بنجم له مكانة كبيرة».

علاقات طيبة

وشددت على حرصها في الفترة الأخيرة على تجنب أي خلافات أو مواقف قد تزعج الآخرين، قائلة: أسعى للحفاظ على علاقات طيبة مع الجميع داخل الوسط الفني.

وعن إمكانية تعاونها مع الفنانة ريهام حجاج، أكدت بدرية أنها لا تعادي أحداً داخل الوسط الفني، موضحة أنها تفضل الابتعاد عن الإدلاء بآراء قد تسيء لأي زميل أو زميلة.