أصيب 5 أشخاص من الحاضرين لحفل أنغام الذي أحيته على مسرح الأرينا في القاهرة الجديدة، بعد سقوط إحدى دعامات منظومة الإضاءة فجأة على أرضية المسرح، ما أدى لانهيار جزء من المدرجات المخصصة للجمهور، وتسبب في توقف الحفل عقب أغنيتين فقط.

انسحاب مؤقت

وعلى الفور، انسحبت أنغام مؤقتا حتى يجري التعامل مع هذا الحدث الطارئ لضمان أمن وسلامة الموجودين في المكان، فيما جرى تعليق كامل مجريات الحفل فورا.

وباشر القائمون على التنظيم اتخاذ تدابير سريعة للسيطرة على الأوضاع وإصلاح منظومة التأمين الخاصة بالمسرح لحماية الجمهور.

واستدعت الشركة المسؤولة عن إدارة الفعالية طواقم الإسعاف بسرعة لتقديم الرعاية اللازمة للجمهور والتحقق من خلو الموقع من أي أضرار أو إصابات.

تدافع وتوتر

وتسبب تدافع وتوتر الحضور عند محاولتهم الخروج من المسرح في إصابة 5 أشخاص من الجمهور الضخم الذي قُدر بحوالي 10 آلاف شخص.

اعتذار رسمي

وبعد تقديم اعتذار رسمي من الجهة المنظمة، عادت أنغام إلى المسرح مجددًا وسط استقبال حافل من الجمهور، حيث استكملت فقرتها الفنية، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الحضور بشكل واسع.

وبعد عودة أنغام الى المسرح وجّهت رسالة الى الحاضرين لتطمئن فيها عليهم، وأشاد الجمهور بطريقة تعامل أنغام مع الموقف، خاصة بعد عودتها السريعة للمسرح وحرصها على طمأنة الحاضرين واستكمال الحفل رغم الظروف المفاجئة، ليتحول الحفل من حادث مفاجئ إلى ليلة طربية مميزة انتهت وسط تصفيق وهتافات الجمهور وتفاعلهم مع أحدث أغنياتها.

ورغم الحادث الذي شهده الحفل بعد أول ١٥ دقيقة بسقوط جزء من المدرجات رفض الجمهور المغادرة ليستكملوا الحفل.