بعد ساعات من إعلان الحكم القضائي الصادر بحقه في قضية سان تروبيه، خرج الفنان المغربي سعد لمجرد، عن صمته للتواصل مع جمهوره بشكل مباشر عبر حسابه على إنستغرام، ليطمئن محبيه على وضعه الصحي والمعنوي.

أول تعليق

وكتب لمجرد في الستوري: «عائلتي وأحبائي وجمهوري العزيز، أطمئنكم أنني بخير والحمد لله، في طريقي للمنزل والعودة للعمل والتحضير للحفلات القادمة. نلتقي قريباً بإذن الله».

منشور سعد لمجرد على انستغرام.

سان تروبيه

وقضت محكمة دراغينيان الفرنسية بسجن لمجرد 5 سنوات مع إلزامه بدفع تعويض مالي للضحية، وذلك بعدما أدانه القضاء الفرنسي، في قضية اغتصاب تعود أحداثها إلى عام 2018 وقعت في سان تروبيه، حين التقت المدعية به في أحد الأماكن العامة قبل أن تتطور الأمور إلى نزاع قضائي طويل، ورغم الحكم، ظل سعد حرّاً أثناء جلسات المحاكمة ولم يُسجن فوراً.