عاد اسم مطرب المهرجانات المصري المثير للجدل حمو بيكا ليتصدر تريند منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث من جديد، لكن هذه المرة بعيداً عن صخب الحفلات والمشاحنات الفنية، بل بارتباط اسمه ببلاغ أمني رسمي يتهمه بسرقة وإتلاف محتويات فيلا فاخرة بمدينة 6 أكتوبر.

بدأت الأزمة المدوية عندما تقدم طبيب مصري ببلاغ عاجل إلى الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، يفيد فيه بأن مطرب المهرجانات الشهير كان قد استأجر منه فيلا يملكها لفترة طويلة، لكنه صُدم تماماً عندما دخل العقار أخيراً ليكتشف اختفاء قطع ثمينة وحدوث تلفيات واسعة لا يمكن السكوت عنها.

وبحسب ما ورد في البلاغ الرسمي، فإن الفيلا لم تخرج من الأزمة بخسائر مالية طبيعية، بل بآثار تخريب متعمد. وتحدث الطبيب بحسرة عن اختفاء 5 سجادات فاخرة وكرسي سفرة، إضافة إلى تلفيات بالغة طالت الحوائط والستائر وأدوات السباكة، فضلاً عن الطامة الكبرى المتمثلة في امتناع حمو بيكا عن سداد القيمة الإيجارية لمدة عام كامل وتراكم فواتير المرافق (الكهرباء والمياه) بمبالغ ضخمة.

وأكد مقدم البلاغ في التحقيقات أنه حاول التواصل مع حمو بيكا وإدارة أعماله أكثر من مرة لحل الخلاف بشكل ودي، وتسوية المستحقات المالية المتأخرة وإعادة المسروقات، إلا أن كل محاولاته قوبلت بالتجاهل والمماطلة، مما دفعه في النهاية للجوء إلى القانون وتحرير محضر رسمي لحفظ حقوقه.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحرياتها حالياً لكشف ملابسات الواقعة وفحص محتويات الفيلا، وسط حالة من الجدل الواسع على السوشيال ميديا، خصوصاً أن بيكا ارتبط اسمه خلال السنوات الأخيرة بأزماتقانونية عدة وقضائية متلاحقة.

وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي أو بيان توضيحي من حمو بيكا أو مكتبه الإعلامي بشأن هذه الاتهامات الثقيلة، بينما تبقى القضية مفتوحة على مصراعيها بانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة خلال الساعات المقبلة.