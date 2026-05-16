تغلق وزارة التعليم، الخميس القادم، استقبال طلبات إتاحة رفع طلبات استثناء التقاعد المبكر للدراسة لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية وبند الأجور والمستخدمين والمهندسين ممن أكملوا 20 سنة في الخدمة.

وأكدت الوزارة أن شروط تقديم طلب دراسة التقاعد المبكر تتضمن ألا تقل مدة الخدمة عن 20 سنة ولا تزيد على 25 سنة، ووجود ظروف خاصة وغير عادية تقدرها الوزارة، مع ضرورة إرفاق الوثائق الداعمة، وتقديم الطلب خلال المدة المحددة، مشيرة إلى أن جميع الموظفين الخاضعين لنظام التقاعد المدني يمكنهم التقديم وفق التعليمات المعتمدة. وأوضحت الوزارة أنها حددت مدة للتقديم بهدف تمكين الراغبين من رفع طلباتهم وتنظيم دراستها وفق الإجراءات المعتمدة، مبينة أنه لا يمكن تقديم الطلب ورقياً، إذ تُستقبل جميع الطلبات عبر الخدمة الإلكترونية في نظام «فارس» خلال الفترة المتاحة، وأن اعتماد الطلب في النظام لا يعني الموافقة عليه، يخضع للدراسة والرفع لصاحب الصلاحية للبت فيه.

وأضافت وزارة التعليم أن مراحل دراسة الطلب تشمل استقبال الطلب عبر نظام فارس، ودراسة الحالة، والتحقق من استيفاء المتطلبات، ثم الرفع لصاحب الصلاحية لاتخاذ القرار، وإشعار المتقدم بنتيجة الطلب، وفي حال الموافقة يتم إشعار الموظف بالإجراءات اللاحقة لاستكمال طلب التقاعد المبكر وفق الآلية المعتمدة.