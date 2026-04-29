تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اخيراً، أنباء عن عودة الإعلامي المصري عمرو أديب إلى طليقته الإعلامية لميس الحديدي مجدداً بعد شهور قليلة من الانفصال؛ ما أثار جدلاً واسعاً في ظل التزام الطرفين الصمت التام.

كشف الحقيقة

وحسمت الكاتبة الصحفية ديانا الضبع، الصديقة المُقربة للحديدي، حقيقة المزاعم المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن عودتها إلى عمرو أديب، مؤكدة بأن هذا الأمر عارٍ تماماً عن الصحة، وكل ما يُجرى تداوله بشأن عودتهما مُجدداً ما هو إلا شائعات، مُشددة على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وعدم انتهاك الحياة الشخصية.

الصمت لا يعني الاستباحة

وكتبت الضبع، عبر حسابها على «فيس بوك»: «لا أساس من الصحة إطلاقاً لما نُشر خلال اليومين الماضيين وتناقلته منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الصديقة العزيزة أستاذتنا الإعلامية لميس الحديدي».

وأضافت: «الست تلتزم الصمت من أول لحظة، لكن هذا لا يعني استباحة حياتها الشخصية وجرح أسرتها بأكاذيب لا تستند إلى أي معلومة صحيحة».

انفصال بعد 25 عاماً

وانفصلت الإعلامية لميس الحديدي عن عمرو أديب بعد زواج استمر أكثر من 25 عاماً،إذ بدأت علاقتهما في 1999، وظلت حياتهما الشخصية بعيدة عن الأضواء، محاطة بقدر كبير من الخصوصية.

وسبق أن أبدى الإعلامي عمرو أديب رفضه التام لأي مساحة تُتيح الفرصة أمام المتابعين للتدخل في حياته الشخصية، باعتبارها «خطاً أحمر»، ولا يمكن السماح لأي شخص بتجاوزها؛ كونها لا تعني أي شخص آخر.

أول ظهور لـ عمرو أديب ولميس الحديدي سويّاً بعد الانفصال

وكان عمرو ولميس، احتفلا مطلع شهر أبريل الجاري، بخطوبة ابنهما نور على مريم السطوحي، وذلك بعد قراءة الفاتحة في شهر نوفمبر 2025، وجاء الحفل في أجواء عائلية دافئة، جمعت الأهل والأصدقاء المقربين، وسط حالة من البهجة والاحتفال.

يُعَدُّ هذا الظهور الأول الذي يجمع بين عمرو أديب ولميس الحديدي بعد انفصالهما في ديسمبر 2025، إذ حرص الثنائي على الحضور معاً خلال المناسبة العائلية، وأكد حضورهما المشترك أن الروابط الأسرية تظل قائمة بعيداً عن أي خلافات سابقة، مع تقديم مصلحة الأبناء في المقام الأول.

عقب ارتداء العروس مريم السطوحي الشبكة، حرص عمرو أديب على التقاط الصور التذكارية مع نجله نور وعروسته، إلا أنه عندما لاحظ اقتراب طليقته لميس الحديدي لالتقاط الصور، انسحب بهدوء متجاهلاً الموقف، لكنه عاد لاحقاً لالتقاط الصورة الرسمية لحفل الخطوبة، وهي أول صورة تجمعه وطليقته لميس الحديدي منذ الانفصال.