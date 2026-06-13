تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call from the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Ishaq Dar.
During the call, they discussed the latest developments in the region and the efforts being made regarding them.