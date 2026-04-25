توفيت أمس (الجمعة) الكاتبة الكويتية عواطف قناعي عن عمر ناهز 85 عامًا، وشُيّعت جنازة الفقيدة عقب صلاة العصر، حيث وُوري جثمانها الثرى في مقبرة الصليبخات.

وجه "العربي" الأول

ونعت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبر حسابها الرسمي على منصة إكس الراحلة، وأشادت بمسيرتها، داعيةً لها بالرحمة والمغفرة.

وعُرفت الراحلة على نطاق واسع بكونها صاحبة الوجه الذي خلدته مجلة «العربي» على غلاف عددها الأول الصادر في 1958، في لحظة رمزية جسدت انطلاقة مشروع ثقافي عربي طموح.

وتجاوز حضور الراحلة عواطف قناعي حدود الصورة الفوتوغرافية، ليغدو رمزًا لبدايات الحراك الثقافي في الكويت ومنطقة الخليج العربي، كون صورتها على غلاف «العربي» لم تكن مجرد اختيار جمالي، بل تعبير عن روح مرحلة كانت تسعى إلى ترسيخ هوية ثقافية عربية جامعة.

العدد الذهبي

وفي استعادة لرمزية تلك اللحظة، أعادت مجلة «العربي» نشر صورتها في عددها الذهبي الصادر في 2008، بعد 50 عامًا من انطلاقتها، وظهرت وهي تحمل العدد الأول بين يديها، إذ شكل هذا المشهد امتدادًا بصريًا ووجدانيًا لذاكرة ثقافية متصلة، تؤكد أن الأثر الإنساني قد يتجاوز الزمن حين يقترن بلحظة تأسيسية صادقة.

برحيل عواطف قناعي، لا تفقد الساحة الثقافية اسمًا فحسب، بل تفقد شاهدًا حيًا على مرحلة مفصلية من تاريخها، إذ كانت الصورة فيها بداية حكاية، وصارت مع الزمن جزءًا من هوية.