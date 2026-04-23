بعد ساعات من رحيل سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد، نعت الفنانة سعاد عبدالله صديقتها ورفيقة مشوارها الفني، التي رحلت الثلاثاء بعد معاناة مع المرض، معبرة عن حزنها العميق وشعورها بالوحدة إثر فقدان واحدة من أبرز نجمات الفن الخليجي.

وخلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون الكويت، بدت سعاد عبدالله متأثرة إلى حد كبير، وقالت بصوت يملؤه الألم: «صعبة.. صعبة.. أشعر بالوحدة.. أحس ما عندي أحد.. ما عندي ظهر.. ما عندي سند.. راحوا كل من كانوا عزوتي».

وأضافت، أن رحيل حياة الفهد أعاد إليها مشاعر فقدان جيل كامل من رفاق المشوار الفني، قائلة: «بقينا نفقد واحد تلو الآخر من جيلي اللي عايشته.. اللي اشتغلت معاه وصنعنا جزء كبير من ذاكرة الفن في المنطقة والكويت».

ولم تتمالك الفنانة الكويتية دموعها خلال الحديث، إذ اختلطت كلماتها بالبكاء، مرددة: «صعبة عليّ.. ماذا تريديني أقول.. بس أحس بالوحدة كثير»، في مشهد عكس حجم الصدمة والحزن بعد فقدان أقرب صديقاتها ورفيقة رحلة فنية امتدت لعقود.