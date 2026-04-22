بعد أن أعلنت شركة النادي الأهلي عبر بيانها استمرار تنسيقها مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2027، في أعقاب التوجيهات الأخيرة التي قضت بحصر بيع تذاكر المباريات عبر تطبيق «أهلاً»، ومنع تداولها خارج القنوات الرسمية المعتمدة، شهدت منصة «أهلاً» إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وبلغ عدد المشجعين الذين دخلوا إلى المنصة وانتظروا موعد طرح التذاكر (109,807) مشجعين، في مشهد يعكس حجم الحماس والترقب لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.



ومن المقرر أن يجمع النهائي المرتقب بين الأهلي ونظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني السبت القادم على ملعب «الإنماء»، وسط توقعات بحضور جماهيري كثيف لمساندة الفريق في هذه المواجهة القارية المهمة.