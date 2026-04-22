فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ترشيح الفنان المصري خالد النبوي لتقديم دور البطولة في المسلسل المرتقب الذي يتناول السيرة الذاتية للكاتب والدكتور مصطفى محمود، حسم مصدر مقرب من القائمين على المسلسل، حقيقة ترشيح النبوي.

أكثر من مرشح

وأوضح المصدر في تصريحات إعلامية، بأن صناع العمل لم يستقروا على بطل معين حتى الآن، رغم أن هناك أكثر من مرشح لبطولة المسلسل المقرر عرضه رمضان القادم.

مسلسل مصطفى محمود

في 15 مارس الماضي، عرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو التشويقي الأول لمسلسل مصطفى محمود، والذي لفت الأنظار إلى طبيعة العمل المختلفة والمحتوى الفكري الذي يقدمه.

ويتناول المسلسل، رحلة محمود، مسلطًا الضوء على تحولاته الفكرية والروحية، من مرحلة الشك إلى اليقين، في معالجة درامية تحمل بُعدًا إنسانيًا وفلسفيًا عميقًا تحت عنوان «بين الشك واليقين».

والعمل من كتابة ومعالجة السيناريست محمد هشام عبية، وإخراج المخرجة كاملة أبو ذكري، إلا أنهم لم يستقروا حتى الآن على بطل العمل، إذ ترشح للبطولة كل من خالد النبوي وحمزة العيلي.