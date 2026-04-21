يحيي سندباد الأغنية الخليجية الفنان راشد الماجد حفلاً غنائياً على مسرح الاتحاد أرينا في أبوظبي (الخميس) 30 الجاري، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها أخيراً.

ترقب جماهيري

وسيقدم الماجد خلال الحفل باقة من أشهر أعماله التي ارتبط بها الجمهور على مدار مسيرته، في ليلة يتوقع أن تشهد حضورًا جماهيرياً كبيرًا، لما يحمله الحفل من عودة فنية لواحد من أبرز نجوم الغناء في الخليج.

نفاد التذاكر

وفي الإطار نفدت جميع تذاكر حفل راشد الماجد المقرر إقامته في جدة (الجمعة) القادم على مسرح جدة سوبردوم، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة وليد فايد.

ووصلت قائمة الانتظار على التذاكر إلى نحومليون شخص، ما دفع المنظمين إلى طرح تذاكر إضافية.