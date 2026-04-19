قضت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية في العاصمة المصرية اليوم (الأحد) بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق صانع المحتوى الرقمي الشهير محمد شاكر، الملقب بـ«شاكر محظور»، من عامين إلى عام واحد، مع الإبقاء على غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بنشر محتوى يخالف الآداب العامة.

تثبيت الاتهامات

وجاء قرار المحكمة بعد قبول استئناف «البلوغر» المصري شكلًا، إذ رأت الهيئة القضائية تخفيف العقوبة السالبة للحرية إلى النصف، مع تثبيت الاتهامات الموجهة إليه بشأن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية من خلال بث فيديوهات تتضمن إيحاءات غير لائقة.

فيديوهات خادشة

وأحالت النيابة العامة «شاكر محظور» للمحاكمة بتهمة خدش الحياء العام عبر بث فيديوهات تتضمن ألفاظًا وإيحاءات غير لائقة، والتعدي على المبادئ الأسرية عن طريق نشر محتوى رقمي اعتبرته جهات التحقيق تقويضًا للقيم والمبادئ الراسخة في المجتمع المصري.

ووجهت النيابة العامة للبلوغر المصري اتهامات إساءة استخدام الإنترنت، واستغلال المنصات الرقمية للتربح من خلال محتوى يخالف الآداب العامة.