تحوّل اسم الفنانة الممثلة ميسرة إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صورة واحدة أعادت فتح كل الأسئلة دفعة واحدة: هل أعلنت اعتزالها الفن؟

الصورة التي انتشرت بشكل واسع ظهرت فيها ميسرة بملابس محتشمة، مرفقة بتعليقات أوحت بأنها ودّعت عالم التمثيل بشكل نهائي، لتبدأ موجة من التفسيرات والتكهنات التي دفعت اسمها إلى صدارة محركات البحث.

لكن الحقيقة التي كشفتها الممثلة ميسرة جاءت مختلفة تماماً عن الرواية المتداولة. فالصورة ليست جديدة، بل تعود إلى عمل فني شاركت فيه قبل نحو عشر سنوات، جسدت خلاله شخصية ظهرت بهذا الشكل ضمن أحداث العمل، قبل أن تعود للواجهة مجدداً وتتحول إلى مادة جدل على السوشيال ميديا.

هذا الخلط بين الماضي والحاضر كان كافياً لإطلاق شائعة «الاعتزال»، رغم أن الأمر لا يتجاوز إعادة تداول مشهد قديم خارج سياقه الأصلي.

وخلف هذا الجدل، أوضحت ميسرة أنها لم تغادر الفن نهائياً، وأن ابتعادها في الفترة الأخيرة كان نتيجة ظروف خاصة أجبرتها على التوقف مؤقتاً، وليس قرار اعتزال كما أُشيع.

وأضافت أنها تفكر في العودة إلى الساحة الفنية قريباً، بعد فترة من التوقف، مؤكدة أن ارتباطها بالفن لم ينقطع، وأنها تشتاق لتقديم أدوار جديدة تعيدها إلى جمهورها.

كما عبّرت عن رغبة شخصية في اختيار نمط حياة أكثر هدوءاً مستقبلاً، دون أن يعني ذلك الابتعاد عن التمثيل، في إشارة إلى أن الصورة التي أشعلت الجدل لا تعكس قراراً مهنياً نهائياً.

ويمكن القول إن الصورة المنتشرة بقيت مجرد شرارة صغيرة أعادت اسم ميسرة إلى الواجهة، لكن هذه المرة من باب الشائعة لا الإعلان.