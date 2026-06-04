أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى الهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في تصريح أمس (الأربعاء) إن غوتيريش يدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد إضافي قد يقوض الجهود الدبلوماسية الجارية. كما شدد على ضرورة احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها.

وأدان الأمين العام جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف الأعيان المدنية. وحث جميع الأطراف على حماية المدنيين، وجدد دعمه لجهود الوساطة، خصوصاً تلك التي تقودها باكستان، داعياً إلى الانخراط البناء في الحوار الدبلوماسي.

يأتي بيان الأمم المتحدة في ظل تصعيد حاد في منطقة الخليج العربي ضمن سياق الحرب بين الولايات المتحدة/إسرائيل وإيران التي اندلعت في فبراير الماضي.

واستهدفت إيران أخيراً مطار الكويت الدولي بطائرات مسيّرة وصواريخ، ما أسفر عن قتيل وإصابة عشرات، وأضرار جسيمة في مرافق المطار، كما تعرضت البحرين لهجمات مشابهة.

وأجرت الولايات المتحدة ضربات على أهداف إيرانية مثل جزيرة قشم، وفرضت حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، مع استمرار التوتر في خليج عمان ومضيق هرمز.

و أدعى الحرس الثوري الإيراني استهداف مدمرة أمريكية، بينما نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أن قواتها تعمل بأمان.

وأثار التصعيد مخاوف دولية من اتساع دائرة الصراع، مع تأثيرات اقتصادية (ارتفاع أسعار النفط) وإنسانية كبيرة. وتُعد دعوة غوتيريش جزءاً من موقف أممي متكرر يدين استهداف المدنيين ويطالب بالعودة إلى طاولة المفاوضات.