توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الثلاثاء) الحوثي بالإجراءات اللازمة إذا أغلق البحر الأحمر.



وأكد ترمب خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، أنه لن يسمح للحوثيين بإغلاق البحر الأحمر، مشدداً على أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا أقدم الحوثيون على ذلك. وأشار إلى أن الحصار على الموانئ الإيرانية مستمر، موضحاً أن الإيرانيين يتسولون الاتفاق لكننا غير مهتمين باللقاء معهم رغم أنهم يريدون الاجتماع معنا بشدة. وجدد تأكيده على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، مهدداً بضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة سلاح نووي. ووصف ترمب قادة إيران بالأشرار، قائلاً: «قادة إيران أشرار بسبب قتلهم للمتظاهرين بجنون»، مبيناً أن واشنطن لم تنتهِ بعد من إيران، ولم ترَ شيئاً بعد، وسنضرب منطقة جبل الفأس قريباً جداً. واعتبر الرئيس الأمريكي أن إعادة إعمار إيران ستحتاج من 20 إلى 25 عاماً. وفيما يتعلق بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان، قال ترمب: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل كان جيداً جداً، موضحاً أن هناك عملية لإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. ولفت إلى أن لبنان دولة مهمة جداً والعلاقة معها جيدة، مؤكداً أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يمكن أن يكون من بين أفضل القادة. وأضاف: «سأتحدث مع حزب الله إذا أراد الرئيس اللبناني ذلك»، مؤكداً أن الجيش اللبناني هو الشريان الأساسي للاستقرار والأمن وأمريكا تعلم أنه يقوم بعمل جيد جداً. وأشار إلى أن رئيس البرلمان يريد أن يرى نهاية للحرب.