ليلة عاصفة وجريمة غامضة.. نجوم مسرحية «فندق السعادة» يكشفون لـ«عكاظ» التفاصيل

انطلقت عروض المسرحية التشويقية «جريمة في فندق السعادة» أمس (الخميس) على مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور جماهيري لافت، على أن تستمر العروض حتى 20 أبريل الجاري.

وتدور أحداث العمل في أجواء غامضة ومليئة بالإثارة داخل فندق «السعادة»، حيث تقع جريمة غامضة خلال ليلة عاصفة، لتبدأ رحلة البحث عن الجاني بقيادة مفتش التحقيق، في ظل تعدد الشخصيات وتضارب الدوافع، ما يضع جميع النزلاء والموظفين في دائرة الاتهام ضمن حبكة مشوقة تبقي الجمهور في حالة ترقب حتى اللحظات الأخيرة.



ويشارك في بطولة المسرحية نخبة من النجوم، يتقدمهم بيومي فؤاد وأحمد عيد وويزو وعارفة عبد الرسول، إلى جانب عدد من الفنانين، منهم مصطفى البنا وصلاح الدالي وآية عبد الرازق ومروة محفوظ وباسم موريس.

وأكد الفنان بيومي فؤاد في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن العمل يمثل تجربة مختلفة في مسيرته، حيث يجسد لأول مرة دور القاتل على خشبة المسرح، مشيرًا إلى أن العرض يعتمد على عنصر التشويق ويقدم جريمة في إطار غير تقليدي، ويحمل رسالة تدعو إلى الرضا بما قسمه الله.



من جانبه، أوضح الفنان مصطفى البنا أن المسرحية تُعد «حدثًا دراميًا متكاملاً» تم التحضير له على مدار شهرين، لافتًا إلى أنه يجسد شخصية «عادل» مدير الفندق، الذي تحيط به الشبهات في ظل تصاعد الأحداث، مؤكدًا أن العمل يسلط الضوء على مخاطر الطمع وأثره على الإنسان.



بدورها، كشفت الفنانة آية عبد الرازق عن تقديمها شخصية «شيري»، وهي فتاة عفوية وخفيفة الظل، مشيرة إلى أن العمل يناقش قضايا إنسانية متعددة، أبرزها العلاقات الاجتماعية وأهمية المحبة بين الناس.

فيما أوضحت الفنانة عارفة عبد الرسول أنها تجسد شخصية صاحبة الفندق، وهي سيدة قوية تهتم بمظهرها، ويخلق زواجها من رجل أصغر منها مواقف كوميدية داخل العرض، مؤكدة أن الرسالة الأبرز للعمل تتمثل في التسليم بقضاء الله.



من جانبها، عبّرت الفنانة السعودية رنا عطوف عن سعادتها بالمشاركة في المسرحية، مشيرة إلى أنها تقدم دور مساعدة المحقق، في تجربة وصفتها بالتحدي، خصوصًا كونها الوحيدة التي تقدم حوارها باللهجة السعودية، مؤكدة أن العمل يعكس أهمية الصبر والرضا.

وتجمع المسرحية بين الكوميديا والتشويق في قالب تفاعلي مليء بالمفاجآت، ضمن سلسلة من العروض المسرحية التي يحتضنها موسم الرياض، في إطار تنوع الفعاليات الثقافية والترفيهية.