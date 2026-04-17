وجه الفنان المصري رامز جلال رسالة لشقيقه الأكبر الفنان ياسر جلال في عيد ميلاده، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، في أجواء يسودها الود والمشاعر العائلية.

رسالة حب من رامز

ونشر رامز صورة تجمعه بشقيقه، وكتب معلقًا: «أخي الأكبر الذي تحملني كثيرًا.. كل عام وأنت بخير يا سيادة النائب، وعقبال المزيد من النجاح والتوفيق».

تعليق ياسر جلال

كما رد ياسر جلال برسالة تحمل طابعًا إنسانيًا مؤثرًا، استعاد فيها جانبًا من وصايا والدهما الراحل، مؤكدًا قوة العلاقة التي تجمعه بشقيقه، حيث قال: «حبيبي يا رامز، أسأل الله ألا يحرمني منك، فمن أعظم ما تعلمته من والدي رحمه الله أن أُحبك وأُقدّرك فوق الجميع».

وتابع مستذكرًا نصيحة والده: «كان يردد دائمًا ليس لكم سوى بعضكم البعض»، في إشارة إلى أهمية التلاحم الأسري بين الإخوة.

وصية والدهما

كما اختتم رسالته بالدعاء لوالديه الراحلين، قائلًا: «رحم الله والدي وجميع أموات المسلمين»، موجهًا في الوقت نفسه كلمات محبة لشقيقه، داعيًا الله أن يبقيه سندًا له وألا يحرمه منه، ولاقت تلك التهنئة تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

آخر أعماله

وكان قدم ياسر جلال في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» وجمع العمل كل من ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ريهام الشنواني، يمنى طولان، ومحسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.