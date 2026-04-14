نفت ابنة الأديب الراحل نجيب محفوظ منح الفنان المصري عمرو سعد حقوق تحويل رواية اللص والكلاب العائدة لوالدها إلى عمل سينمائي جديد، مشيرة إلى أن ما أُعلن أثار استياءها، مؤكدة بأن الرواية ليست في حوزته.

قنوات قانونية

وأكدت بأن حقوق الرواية تعود حالياً إلى الكاتبة والسيناريست مريم نعوم بموجب عقد قانوني سارٍ، مشيرة إلى أن أي تفاوض بشأن العمل يجب أن يتم عبر القنوات القانونية المعتمدة.

وأضافت: عمرو سعد لم يتواصل معي بشكل مباشر، متسائلة عن كيفية إعلان حصوله على الحقوق دون الرجوع إلى الورثة أو أصحاب الحق القانوني، مؤكدة عدم نيتها منح حقوق العمل له حتى بعد انتهاء العقد الحالي مع مريم نعوم، في إشارة إلى تحفظها على طريقة الإعلان.

رؤية متطورة

وبدأت القصة عقب تصريحات إعلامية للفنان عمرو سعد أشار من خلالها إلى حصوله على حقوق الرواية الشهيرة، مبدياً رغبته في إعادة تقديمها برؤية حديثة وتقنيات سينمائية متطورة، لا سيما في مشاهد المطاردات، مؤكداً بأن إعادة إنتاج الأعمال الأدبية الناجحة أمر متبع عالمياً.

سعيد مهران

وكان عمرو سعد يخطط لإعادة تقديم شخصية سعيد مهران، التي جسدها سابقاً الفنان الراحل شكري سرحان، في عمل سينمائي جديد، إلا أن المشروع بات حالياً محل جدل بعد تضارب الروايات حول الحقوق.

وفي ظل هذا الجدل، لا تزال حقوق تحويل رواية اللص والكلاب محصورة بيد السيناريست مريم نعوم، التي نفت بدورها وجود أي تواصل رسمي من جانب عمرو سعد، ما يضع المشروع أمام حالة من الغموض بانتظار توضيحات قانونية أو رد رسمي من الأطراف المعنية.