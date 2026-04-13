أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تعليق نشاطها الفني موقتاً، في خطوة جاءت على خلفية التطورات الراهنة في لبنان.

تأجيل الحفلات

وبحسب المعلومات، التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، يشمل القرار تأجيل عدد من الحفلات الغنائية، التي كانت مقرّرة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إرجاء طرح أعمال فنية جديدة كانت تتحضّر لإطلاقها قريباً.

التضامن مع لبنان

وأشارت المصادرإلى أن هذا القرار يأتي تضامناً مع الظروف التي يمرّ بها لبنان، وحرصاً على مراعاة المزاج العام في هذه المرحلة الحسّاسة.

ولم يصدر حتى الآن أيّ إعلان رسمي بشأن المواعيد الجديدة للحفلات أو الإصدارات المؤجّلة، على أن تُحدَّد لاحقاً تبعاً لتطور الأوضاع.