أحالت المحكمة الاقتصادية في مصر النزاع القانوني الدائر حول مسلسل «على قد الحب»، إلى لجنة فنية لفحص مدى صحة اتهامات الاقتباس.

التحقق من الاتهامات

وبدأت المحكمة، أمس (الأحد)، أولى خطوات الفصل في النزاع القانوني الدائر حول مسلسل «على قد الحب»، بهدف التحقق من صحة الاتهامات الموجهة إلى صُنّاع العمل باقتباسه من عمل أدبي، وحسم مسألة وجود تشابه جوهري بين النصين من عدمه.

وقضت المحكمة الاقتصادية بإحالة الدعوى المقامة ضد المؤلف مصطفى جمال هاشم والمنتجة سالي والي، إلى لجنة فنية متخصصة، تتولى فحص العملين وإجراء مقارنة تفصيلية بين البناء الدرامي للمسلسل والرواية الأصلية، لتحديد ما إذا كان التشابه ناتجاً عن توارد أفكار أم يمثل اقتباساً غير قانوني.

تفاصيل القضية

وتعود وقائع القضية إلى إعلان الكاتبة هبة دياب، ابنة الأديب الراحل محمود دياب، بأن مسلسل «على قد الحب»، الذي يقوم ببطولته الفنانان نيللي كريم وشريف سلامة، يمثل نسخة درامية من روايتها المسجلة رسمياً منذ ثلاث سنوات.

وأوضحت دياب، في تصريحات صحفية، بأن أوجه التشابه لم تقتصر على الخطوط العامة، بل امتدت إلى تفاصيل الشخصيات وبناء الأحداث.

ملكية فكرية

من جانبه، أكد وكيل دياب المحامي ماضي الدقن بأن الموقف القانوني لموكلته يستند إلى وثائق الملكية الفكرية الصادرة عن وزارة الثقافة، ما دفعه إلى تقديم شكوى رسمية أمام نقابة المهن التمثيلية.

وتعيد أزمة مسلسل «على قد الحب» إلى الواجهة وقائع مشابهة شهدها الوسط الفني أخيراً، من بينها الجدل الذي أُثير حول فيلم الست، واتهامات اقتباسه من رواية «حانة الست» للكاتب محمد بركة.