أطلق الفنان عبدالمجيد عبدالله أغنيته الجديدة «بر وبحر»، بالتعاون مع الملحن ياسر بوعلي، ضمن إطار الأغاني الوطنية التي تحتفي بالسعودية وتاريخها.

جاءت أغنية بر وبحر نتيجة تعاون فني متكامل، إذ كتب كلماتها فهد بن خالد، بينما تولى ياسر بوعلي تلحينها بأسلوب خليجي أصيل، ليقدمها بصوته عبدالمجيد عبدالله، أما التوزيع الموسيقي فكان من توقيع هشام السكران، فيما أنجز عملية المكس والماستر جاسم محمد.

وشارك «بوعلي» الأغنية عبر حسابه على منصة إكس، داعياً الجمهور للاستماع إليها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

طابع وطني

تحمل «بر وبحر» طابعاً وطنياً واضحاً، إذ تعكس كلماتها معاني الفخر والقوة والانتماء، مستحضرة تاريخ المملكة ومكانتها.

وتتنقل الأغنية بين صور السلام والحرب، لتؤكد ثبات الهوية السعودية وقدرتها على مواجهة التحديات، مع الحفاظ على قيمها الراسخة.

لحن خليجي بروح حديثة

تميّز اللحن الذي قدمه ياسر بوعلي بمزجٍ متوازن بين الأصالة الخليجية واللمسة العصرية، وساهم أداء عبدالمجيد عبدالله في إبراز هذا التوازن، إذ نقل الإحساس بالكلمات بأسلوب مؤثر يعزز ارتباط المستمع بالعمل.