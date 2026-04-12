حسمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية للفنانة القديرة حياة الفهد، الذي وصل إلى الحديث عن وفاتها بعد عودتها إلى الكويت، وعدم استجابتها للعلاج في إنجلترا.

وضع مستقر

ونشرت مي العيدان صورة للفنانة حياة الفهد عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، ونفت بشكل حاسم ما يتردد عن حالتها الصحية، مؤكدة أن وضعها الصحي مستقر ولا تزال تخضع للعلاج داخل المستشفى في الكويت.

وكتبت مي العيدان: «يا جماعة الخير، حياة الفهد بخير، بفضل الرحمن، وما زالت تتعالج بالمستشفى. ادعوا لها، الله يشافيها ويقومها بالسلامة وتنور بيتها بدل الشائعات المريضة اللي يطلعها البعض لمجرد كسب مشاهدات».

تواصل مستمر

وأكدت تواصلها بشكل مستمر مع سوزان ابنة حياة الفهد، إضافة إلى مدير أعمالها يوسف الغيث، مشيرة إلى عدم وجود ما يدعو إلى القلق بشأن وضعها الصحي. وأنهت حديثها: «ادعوا لها بدل التأليف وتخويف الناس».

ويأتي منشور مي العيدان بعد أن أثار الإعلامي عبد الرحمن الدين حالة من الجدل، بعد أن طلب من الجمهور الدعاء للفنانة حياة الفهد لأنها بحاجة إلى ذلك خلال الفترة الحالية، ما جعل العديد من التكهنات تشير إلى احتمال تدهور حالتها الصحية.