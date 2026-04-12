«الكراش» لـ أحمد داود يطرق أبواب السينما في موسم الصيف

تستعد دور السينما في السعودية وعدد من الدول العربية لاستقبال فيلم «الكراش»، الذي يجمع بين أحمد داود وباسم سمرة في تجربة سينمائية خفيفة بطابع رومانسي كوميدي يناسب أجواء الصيف.

موعد العرض

ومن المنتظر أن يبدأ عرض العمل في 11 يونيو، تمهيداً لطرحه تدريجياً في مختلف دور العرض بالوطن العربي. ويضم الفيلم أيضاً كلاً من شيرين رضا وميرنا جميل، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

الطابع العام

ويقدم الفيلم قصة تدور في إطار رومانسي ساخر، تعتمد على مواقف يومية مليئة بالمفارقات الكوميدية، في معالجة بسيطة تستهدف تقديم جرعة من الترفيه للجمهور.

وعلى جانب آخر، يستعد أحمد داود لعرض فيلمه السينمائي الجديد «إذما» المستوحاة من رواية صادرة عام 2020 في موسم عيد الأضحى، إذ يضم العمل كلاً من سلمى أبوضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.

آخر أعماله

وشارك أحمد داود في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2026 بمسلسل «بابا وماما جيران»، ويضم كلاً من ميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف، وإخراج محمود كريم.