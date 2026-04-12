«الكراش» لـ أحمد داود يطرق أبواب السينما في موسم الصيف

تستعد دور السينما في السعودية وعدد من الدول العربية لاستقبال فيلم «الكراش»، الذي يجمع بين أحمد داود وباسم سمرة في تجربة سينمائية خفيفة بطابع رومانسي كوميدي يناسب أجواء الصيف.
موعد العرض
ومن المنتظر أن يبدأ عرض العمل في 11 يونيو، تمهيداً لطرحه تدريجياً في مختلف دور العرض بالوطن العربي. ويضم الفيلم أيضاً كلاً من شيرين رضا وميرنا جميل، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.
الطابع العام
ويقدم الفيلم قصة تدور في إطار رومانسي ساخر، تعتمد على مواقف يومية مليئة بالمفارقات الكوميدية، في معالجة بسيطة تستهدف تقديم جرعة من الترفيه للجمهور.
وعلى جانب آخر، يستعد أحمد داود لعرض فيلمه السينمائي الجديد «إذما» المستوحاة من رواية صادرة عام 2020 في موسم عيد الأضحى، إذ يضم العمل كلاً من سلمى أبوضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.
آخر أعماله
وشارك أحمد داود في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2026 بمسلسل «بابا وماما جيران»، ويضم كلاً من ميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف، وإخراج محمود كريم.
The cinemas in Saudi Arabia and several Arab countries are preparing to welcome the film "The Crush," which brings together Ahmed Dawood and Basem Samra in a light cinematic experience with a romantic comedy flavor that suits the summer atmosphere.
Release Date
The film is expected to premiere on June 11, paving the way for its gradual release in various theaters across the Arab world. The film also features Sherine Reda and Mirna Jamil, and it is written by Louay Al-Sayed and directed by Mahmoud Karim.
General Theme
The film presents a story set in a satirical romantic framework, relying on everyday situations filled with comedic paradoxes, in a simple treatment aimed at providing a dose of entertainment for the audience.
On another note, Ahmed Dawood is preparing to release his new film "Idhma," inspired by a novel published in 2020, during the Eid al-Adha season. The film includes Salma Abu Deif, Hamza Diab, Jessica Hassam Al-Din, and Basant Shawky, and it is written and directed by Mohamed Sadek.
His Latest Works
Ahmed Dawood participated in the last Ramadan season of 2026 with the series "Baba and Mama Jiran," which features Mirna Jamil, Sherine, Ayda Riyad, Mohamed Mahmoud, and Mahmoud Hafiz. It is written by Walaa Al-Sharif and directed by Mahmoud Karim.