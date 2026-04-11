تعقد محكمة القاهرة الاقتصادية (الثلاثاء) القادم أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، في اتهامه بغسل الأموال.

الاستيلاء على الأموال

وتقدمت وهبي ببلاغ اتهمت فيه مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها وسحبها من حساباتها البنكية، وتحويلها إلى حسابه الشخصي مستغلاً التوكيل الرسمي الصادر له.

وكشفت التحقيقات وجود شبهة غسل أموال، إذ قام المتهم بإجراء تحويلات مالية متتابعة داخل الجهاز المصرفي، شملت مبالغ كبيرة بالجنيه المصري والدولار، تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار، في محاولة لإخفاء مصدر هذه الأموال وإظهارها في صورة معاملات قانونية.

دمج التحويلات

كما أظهرت التحقيقات استخدام المتهم وسائل متعددة لإخفاء الأموال، من بينها الدمج بين التحويلات البنكية والمبالغ النقدية، بما يصعب تتبع مصدرها الحقيقي، إلى جانب استغلال هذه الأموال في شراء أصول وممتلكات، مثل عقارات ووحدات إدارية وسيارات فارهة، مع تسجيل بعض هذه الممتلكات بأسماء مقربين منه، وعلى رأسهم شقيقه، لإخفاء المالك الفعلي.

أحكام سابقة

وتأتي هذه التطورات بعد حكم سابق صدر بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، عقب إدانته في قضيتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار، بما يعادل 63 مليون جنيه، في القضية المقيدة برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، التي أقامتها هيفاء وهبي ضمن سلسلة من القضايا ضد مدير أعمالها السابق.