يشارك الفنان المصري حسين فهمي في الفيلم الصيني «The story I found in china»، الذي يجري التحضير له تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة، في تجربة جديدة تضيف لمسيرته الفنية.

المعبد السماوي

ونشر فهمي عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» مجموعة من الصور من كواليس للفيلم الصيني «The story I found in china»، وعلق قائلاً: «أثناء تصوير الفيلم الصيني (The story I found in chin - القصة التي وجدتها في الصين) من داخل المعبد السماوي».

رحالة مسن

وكشف فهمي ملامح الشخصية التي يقدمها في الفيلم، إذ يجسد دور رحالة مسن أنهكته مشاق الصحراء، لكنه يحتفظ بحكمة داخلية ونبل إنساني.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، مؤكداً أن فكرته تمثل تحقيقاً لحلم قديم يسعى من خلاله إلى تعزيز التقارب بين الشعوب، خصوصاً تلك التي تنتمي إلى حضارات عريقة مثل مصر والصين.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم الصيني في عدد من المدن الصينية الكبيرة مثل بكين وهانتشو وسوتشو وشنتشن، وذلك من خلال حكايات يرويها الفنان ويشارك في أحداثها.

وينتمي الفيلم إلى نوعية الدراما غير الخيالية Docudrama التي تسلط الضوء على شخصيات وأحداث حقيقية مع دمج الواقع بالتمثيل، إذ يتم الدمج بين الحقائق الوثائقية والأسلوب الدرامي التمثيلي، وذلك بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية.