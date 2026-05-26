شاركت الملكة رانيا العبدالله متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة عائلية جمعتها بحفيدتيها إيمان وأمينة، تزامناً مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بالذكرى الثمانين للاستقلال.

وأرفقت الملكة الصورة برسالة حملت مشاعر الفخر والانتماء، قالت فيها: «80 عاماً من الاستقلال.. كل عام وحب الأردن يكبر فينا من جيل لجيل»، في إشارة إلى ارتباط الأجيال الجديدة بقيم الوطن والاعتزاز بهويته الوطنية.

ولاقت الصورة تفاعلاً بين المتابعين، الذين أشادوا بالأجواء العائلية الدافئة والرسالة الوطنية التي عكست روح المناسبة، بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية والشعبية بعيد الاستقلال الأردني.